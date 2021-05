I giovani del Sermig di Bergamo, mercoledì 26 maggio, hanno consegnato al Sindaco di Bergamo Giorgio.

Gori la “Lettera alla Coscienza”, manifesto dell’impegno civile del Sermig, un documento che è stato scritto da Ernesto Olivero, fondatore del Sermig e cittadino onorario di Bergamo. Il documento verrà dato anche il Presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli e al Rettore dell’Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini. Giovedì 27 maggio alle 18.30, nella sede del Comune di Bergamo, la Lettera verrà consegnata ai partner del 6° Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace.

La “Lettera alla Coscienza” sta viaggiando in queste settimane in tutta Italia. Il Sermig è, infatti, Partner Sociale del Giro d’Italia: sta percorrendo tutti i 3.479 chilometri della Corsa. In ogni tappa, la Lettera viene consegnata alle Istituzioni locali, a gruppi di giovani e associazioni. Più di 3000 chilometri di speranza, nel segno della solidarietà, dell’impegno per la Pace e della vicinanza anche in tempo di pandemia.

“Partecipare al Giro d’Italia per noi è una gioia ma anche una responsabilità – ha affermato Ernesto Olivero fondatore del Sermig -. Siamo convinti che mai come oggi il nostro Paese abbia bisogno di un messaggio di speranza e di impegno per costruire un mondo migliore”.

