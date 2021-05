CAMPOBASSO – “A meno di una settimana dalla ripresa dei matrimoni in tre regioni italiane, e a tre dalla ripresa in tutto il territorio nazionale, sposi e operatori del settore wedding non conoscono ancora le linee guida a cui dovranno attenersi”. E’ quanto evidenzia in una nota Federmep Molise, la federazione dei lavoratori del settore matrimoni ed eventi privati.

“Oggi – evidenziano – l’ennesimo rimpallo di responsabilità con il Cts che ha inviato al governo le modifiche alle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni, evidentemente le uniche esaminate dal Comitato tecnico scientifico in questi giorni. Ora spetta al Ministero della Salute farle proprie con un’ordinanza, arricchendole, confidiamo, di tutti i dettagli tecnici che ancora mancano: dal numero massimo di persone ammesse alla complessa questione del green pass”.

Federmep chiede quindi al ministro Speranza di firmare “al più presto” l’ordinanza: “Stiamo aspettando da troppo tempo – dice Mauro Di Salvatore, capo delegazione Federmep Molise – oramai davvero non sappiamo cosa fare, cosa rispondere ai tanti sposi che ci chiamano per avere risposte. Il loro giorno più importante è ancora una volta in bilico e noi non sappiamo cosa dire. Speriamo che il tempo ci sia per non buttare all’aria questi mesi estivi che sono i più fecondi per matrimoni”.

