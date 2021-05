Mercato professionisti in pillole, 26 maggio SERIE A Spalletti – Napoli 70% – Visti i recenti chiari di luna, sarà ben andarci con i piedi di piombo. Gli avvocati delle parti, però, sono in contatto e potrebbe essere la volta buona SERIE B Paci – Pordenone 90% – Nuova avventura per l'ormai ex allenatore del Teramo, chiamato al capezzale di una squadra che cerca una nuova salvezza in un anno che si annuncia non semplice SERIE C Giammarioli-Cosenza 65% – Sembra che ci siamo, anche se mancano alcuni passaggi da compiere. Il favorito per raccogliere l'eredità di Trinchera è lui Source