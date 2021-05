Radja Nainggolan sarà sicuramente un tema caldo nell’estate di calciomercato del Cagliari. Sardi e Inter al momento distanti

Il futuro di Radja Nainggolan sarà sicuramente un tema caldo nella lunga estate di calciomercato del Cagliari. Come riferito dal ds rossoblù Capozucca, al momento l’Inter non sembra essere disposto a venire incontro alle esigenze del Cagliari rifiutando di fatto di modificare le richieste di 6 milioni per il cartellino del belga.

Niente e ancora perduto e la volontà di Nainggolan di tornare nuovamente a vestire la maglia della società di Giulini potrebbe fare la differenza sul lungo periodo, così come la scelta del prossimo allenatore dell’Inter.

