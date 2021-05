Un’Italia sperimentale scenderà in campo domani sera alla “Sardegna Arena” di Cagliari contro San Marino, penultima tappa di avvicinamento all’Europeo. Un’amichevole che, come ha sottolineato lo stesso ct Roberto Mancini alla vigilia, “serve soprattutto per provare i nostri concetti di gioco e vedere le condizioni dei giocatori”. Formazione annunciata dallo stesso Commissario tecnico: Cragno in porta, linea difensiva con Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi, a centrocampo Cristante regista affiancato da Pessina e Castrovilli, in attacco Bernardeschi, Kean e Grifo. Non ci sarà Raspadori. “E' bravo, ha molta tecnica – ha sottolineato Mancini – e penso che possa avere un grande futuro. Ma non è in perfette… Source