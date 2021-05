Dopo la storica qualificazione ai quarti di finale, parla Marco Anghileri, capitano del Renate. Siamo felicissimi del traguardo che abbiamo raggiunto e credo che sia frutto di due anni di lavoro. Sono contento per il presidente, la società, lo staff tecnico, i miei compagni e i massaggiatori. Adesso ci godiamo questo passaggio del turno ma abbiamo poco tempo per festeggiare perché domani conosceremo il nostro avversario. Proveremo con la nostra spensieratezza a mettere in difficoltà chiunque. Il Renate è riuscito a sbloccarla, poi tante occasioni per raddoppiare prima del pareggio di Volpicelli che ci ha fatto un po' tremare, ma abbiamo saputo riprenderci. C'è una dedica che vuoi fare? Source