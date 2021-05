E' terminato da qualche minuto il sorteggio dei quarti di finale dei Playoff di Serie C, che partiranno nella giornata di domenica Questi gli accoppiamenti: Gara 1 – Feralpisalò vs Alessandria Gara 2 – Renate vs Padova Gara 3 – Avellino vs Südtirol Gara 4 – AlbinoLeffe vs Catanzaro Source