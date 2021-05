Come era stato programmato da tempo, martedì scorso, lo stadio “Collura” di Porto Empedocle ha ricevuto la visita tecnica per l’omologazione del terreno di gioco.

Il parere della Lega Nazionale Dilettanti, dopo un attenta analisi, è stato positivo, per cui tutto è in perfetto ordine.

“Insieme al sindaco Ida Carmina, all’Assessore allo Sport Marzia Filippazzo ed all’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Cutaia – ha commentato il presidente della Consulta allo Sport Carmelo Di Betta – esprimo un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione del manto in erba sintetica.

Un grosso regalo per gli sportivi empedoclini che adesso potranno usufruire di una struttura, finalmente idonea, grazie anche al gran lavoro professionale eseguito con perizia dalle ditte: Zaccaria, Centinaro insieme all’Architetto Piera Grilletto.

Con orgoglio comunico che il ‘Collura’ può essere usufruito da tutte le società empedocline.

Quanto prima e concludo, molto presto verranno assegnati i lavori per il ripristino della struttura.

Se tutto procede per come mi auguro – conclude Carmelo Di Betta – lo stadio sarà pronto in occasione della ripresa della stagione agonistica”.

