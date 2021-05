Importante riconoscimento per i calciatori dell'Hellas Verona Eddie Salcedo e Destiny Udogie, che – dall'1 al 7 giugno prossimi – torneranno a vestirsi d’azzurro da compagni di squadra anche con l'Italia Under 20 del Tecnico Federale Alberto Bollini. Gli Azzurrini si raduneranno per uno stage al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, per poi spostarsi a Coverciano, dove – sabato 5 giugno – sfideranno niente di meno che la Nazionale Maggiore di Roberto Mancini in una gara amichevole suggestiva e carica di significato ed emozioni. Il giorno seguente l'Under 20 affronterà invece la Nazionale Maggiore di San Marino, nella splendida cornice Source