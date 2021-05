La Società Vicenza Calcio Femminile comunica che è terminato il percorso sportivo con il tecnico Cristian Dori. La Società ringrazia sentitamente Mister Dori per l’impegno dimostrato durante questi quattro anni, delle gioie regalate ai tifosi e soprattutto della cosa più importante, l’avere sempre onorato la maglia biancorossa. A lui va il più sentito in bocca al lupo per il proseguo della carriera. Source