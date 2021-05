Qualche giorno fa, tramite un sondaggio vi abbiamo chiesto, se è stata giusta la decisione di annullare o meno i playout di Serie D, decretando la retrocessione esclusivamente delle ultime due classificate. Questo è stato l'esito del sondaggio in base alle vostre risposte: E' stato giusto annullare i playout? 44% si 53,2% no 2,8% altro Abbiamo inserito l'opzione “altro” in modo che potevate darci una vostra opinione a riguardo e le vostre risposte sono state: si, ma la decisione andava presa prima non si cambiano le regole a giochi fatti si, ma l'Eccellenza non doveva ripartire e non dovrebbe venire promosso nessuno, visto il basso numero di partite Source