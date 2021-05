Sabato 29 maggio a Rimini la Scuola di Kung Fu del M° Carmine De Palma, con le sedi a Termoli, Vasto e Petacciato parteciperà come regione Molise al Campionato italiano assoluto Kickboxing 2021 della Federkombat (Federazione italiana Kickboxing Muay Thai, Savate) nella specialità KICK LIGHT, dopo le qualificazioni degli atleti nelle fasi Regionali e Interregionali.

Gli atleti in partenza per Rimini sono 3 (BERCHICCI Giuseppe, DI BIASE Michele e LAMEDICA Leonardo, quest’ultimo che fa parte della Scuola del M° DEL CORE Gaetano di San Paolo di Civitate, TEAM DEL CORE, gemellata con la Scuola del M° De Palma), tutti motivati e determinati a giocarsi la chance di arrivare sul gradino più alto e di sperare di indossare l’azzurro e far parte così della Squadra Italiana di Kick Light.

Gli Atleti in gara sono uno nella categoria Cadetti (DI BIASE Michele), uno nella categoria Seniores (BERCHICCI Giuseppe) e uno nella categoria Master (LAMEDICA Leonardo)

La Squadra Agonista partirà per Rimini venerdi in modo da effettuare le dovute e prevedibili fasi di accertamenti e controllo certificati e tamponi, previsti per il Covid, dopo di che la competizione inizierà per la Kick Light già da sabato mattina alle ore 9:00.

Tutti e 3 gli Atleti sono motivati, determinati e contenti di rappresentare la Regione Molise e l’Associazione e di poter partecipare alla competizione, cercando di vincere la stessa, per affermare la loro bravura e dedizione.

Naturalmente usciamo tutti da un periodo di restrizioni e chiusure e il potersi allenare non è stato mai possibile e soprattutto continuativo, ma nei giorni che sono stati utili, tutti hanno dato il massimo e sono fiero di loro per l’impegno che ci hanno messo, arriveremo al Campionato con tanta grinta e voglia di fare bene, daranno il massimo di loro stessi e cercheranno di entrare con la vittoria nella Squadra Italiana e rappresentare così l’ITALIA nelle prossime competizioni a livello Europeo e Mondiali.

Dovranno commettere meno errori possibili e cercare di trovare ogni punto utile per superare l’avversario, devono essere lucidi e precisi, in modo da non regalare nulla a nessuno e tanto meno farsi prendere di sorpresa e impreparati, sarà una gara diversa dal solito per tanti motivi anche di preparazione, ma ci saranno buone possibilità per affermarsi e cercare di vincere, attingendo anche dalla loro esperienza negli anni.

“Dimostreremo ancora una volta che possiamo giocarcela con tutti e dimostreremo il nostro valore”, sono queste le parole del Maestro De Palma, che aggiunge “saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere”.