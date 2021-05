Per la prima serata in tv, giovedì 27 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: il piacere della scoperta Francesco e Chiara. Santi e Ribelli”. Alberto Angela racconta la vita di San Francesco e Santa Chiara: due ragazzi destinati a ereditare gli onori del loro stato sociale ma che si accorgeranno che quel modo di vivere non li soddisfa e sceglieranno una strada nuova: la loro.

Canale5 alle 21.45 proporrà la fiction “Buongiorno, mamma!”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Amore criminale”, condotto da Veronica Pivetti.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il ritorno dei playoff – finale – del campionato italiano di Serie B.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse veder un film, su Italia 1 alle 21.20 “Una notte da leoni”; su La5 alle 21.05 “Tutto può succedere”; su Iris alle 21.30 “L’eliminatore” e su Italia2 alle 21.10 “Anarchia – La notte del giudizio”

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “MacGyver”. Il giovane Angus “Mc” Gyver lavora per un’organizzazione governativa segreta e la sua incredibile conoscenza della meccanica e della scienza gli consente di uscire con successo dalle situazioni più incredibili.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il concerto “Il Maestro Chailly riapre La Scala”. Dal Teatro alla Scala il primo concerto aperto al pubblico vede protagonisti l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala diretti dal Maestro Chailly con il soprano Lise Davidsen. In programma musiche di Giuseppe Verdi, Henry Purcell, Pëtr Il’ic Cajkovskij, Richard Wagner e Richard Strauss. Regia tv Daniela Vismara.

La7D alle 21.30 trasmetterà la partita di pallavolo tra Italia e Serbia, valida per la Volleyball Nations League 2021.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.