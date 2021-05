Perde 65-63 la Bertram Tortona in gara 3 dei playoff di basket serie A2 a Ravenna. Ora la serie vede Derthona sotto 2-1 ed il passaggio del turno si fa complicato. A Raavenna basta infatti vincere una sola delle prossime partite per conquistare la semifinale. Si torna in campo già domani al Palacosta di Ravenna. L’articolo Basket, Derthona perde ancora con Ravenna, ora è sotto 2-1 proviene da…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it