Nello scorso fine-settimana è proseguito il Campionato Italiano Enduro Major con la disputa della 2ª delle 5 prove in calendario per la stagione 2021, andata in scena domenica a Montecalvo Irpino (Avellino) con la regia del Moto Club I Lupi dell’Irpinia, dove i 2 piloti della Scuderia Norelli presenti in gara, entrambi Campioni Italiani in carica, hanno conseguito buoni risultati.

Nella classe Veteran 2 Tempi brillante vittoria di Davide Marangoni, su KTM 300 cc 2T che, grazie all’ottimo risultato ed al 2° posto ottenuto nella gara d’avvio del Campionato, capeggia la classifica provvisoria con 4 punti di vantaggio sul 2° classificato.

Nella classe Expert 300 Carmelo Mazzoleni, su KTM 300 cc 2T, ha concluso nuovamente al 3° posto ed ora si trova 3° nella classifica provvisoria di Campionato.

Il prossimo impegno del Campionato Italiano Enduro Major è previsto per il 20 giugno a Farini (Piacenza).

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Regolarità Epoca-Gruppo 5, dopo il rinvio a data da destinare della 1ª prova, causato dalla situazione pandemica, prova che si sarebbe dovuta svolgere il 21 marzo scorso a Massa Marittima (Grosseto) ed il rinvio della 2ª al 25 luglio a Vertova (BG) organizzata dal Moto Club Bergamo, sino ad ora si è disputata la 1ª prova il 9 maggio scorso a Umbertide (Perugia) con buoni risultati per i piloti della Scuderia Norelli, tra i quali 3 Campioni Italiani in carica, mentre il prossimo appuntamento è previsto per il 30 maggio a Ragogna (Udine) con la presenza in gara di ben 16 piloti della Scuderia Fulvio Norelli.