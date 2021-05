Giovedì scorso erano 40 i pazienti Covid all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, 15 di questi ancora in terapia intensiva. A distanza di una settimana sono scesi a 33, di questi 12 in intensiva. Due settimane fa erano in tutto 54.

Sono sempre in calo i numeri dell’emergenza Coronavirus in provincia di Bergamo. Negli ospedali dell’Asst Bergamo Est sono 21 i pazienti ricoverati a causa del virus, 2 di questi nella terapia intensiva del Bolognini di Seriate. Quattro pazienti sono seguiti in reparto sempre a Seriate, altri 4 ad Alzano Lombardo, 8 a Piario e 3 a Lovere. La settimana scorsa erano 20, ma se si torna indietro di due settimane erano 47.

Numeri al ribasso anche nelle strutture dell’Asst Bergamo Ovest. I ricoveri sono scesi da 36 a 22 nel giro di sette giorni: 12 a Treviglio e 10 a Romano di Lombardia, 2 di questi in terapia intensiva. Due settimane fa erano 56, oltre il doppio.

Ats Bergamo ha invece fornito il consueto aggiornamento sulle quarantene. I soggetti in isolamento obbligatorio (poiché risultati positivi al Covid) sono attualmente 1.401. Sono invece 2.135 quelli in isolamento fiduciario (in quanto contatti di persone positive). Settimana scorsa erano 1.901 i residenti in Bergamasca in isolamento obbligatorio, 2.669 in isolamento fiduciario.