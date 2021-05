La prima pizzeria d’asporto l’hanno aperta nel 2010. Da allora, ne hanno fatta di strada. E Grano Puro è diventato un punto di riferimento per chi ama la pizza artigianale di qualità. Lo sono a Bergamo, dove il gruppo è presente in via Borgo Santa Caterina, via San Bernardino e Colognola. E in provincia, a Lallio e Stezzano. Anche se i tre soci (Luca e Andrea Fratelli e Andrea Nisi) promettono di crescere ulteriormente. C’è poi la forneria itinerante: l’ape car con cui portano in giro i loro migliori impasti, accostati alle eccellenze del territorio bergamasco.

Il loro punto di forza sta nella miscela dell’impasto. “Un mix di farine poco raffinate e cereali integrali – spiega Andrea Fratelli -. Siamo specializzati sia nella pizza classica che nella pizza in pala alla romana. Giochiamo un po’ sulle farciture originali. Rivisitiamo ricette superconosciute e le portiamo sulle nostre pizze”.

Qualche esempio? La ‘Fish&Chips’: una pizza bianca con mozzarella, fiordilatte, chips di patate croccanti con salmone affumicato e crema alle erbe aromatiche. Ma anche la ‘Raclette’: con il tipico formaggio, speck dell’Alto Adige croccante e fettine di patate bollite. E la ‘GranoPuro Light’, uno dei cavalli di battaglia: pomodoro, pacchetelle campane, olio extravergine d’oliva, rucola e burrata a freddo. Ma per tutte le altre pizze – compresa la porcini e rucola che vedete nel video qui sotto – basta fare un clic sul sito (www.granopuro.com).

Tra i tanti progetti, Grano Puro ha in mente una review del menù, che promette di essere ancora più

gustoso. E un ulteriore implemento delle modalità di ordinazione: in cantiere ci sono una app e un nuovo sito.

“Grano Puro è un gruppo di pizzerie artigianali, nato per rappresentare una garanzia di altissima qualità – spiega il sito dell’attività -. In collaborazione con Tiziano Casillo, docente per corsi di formazione dell’accademia del gusto Ascom e specialista in lieviti e farine, abbiamo creato ricette esclusive sia per l’impasto ‘classico’ multicereale che per quello integrale certificato e garantito.

Selezioniamo solo i fornitori che come noi hanno scelto l’eccellenza, ricercando i prodotti migliori,

preferibilmente di origine locale. Nel nostro laboratorio artigianale – assicurano – lavoriamo quotidianamente per garantire ingredienti di massima qualità ad ogni pizzeria del gruppo”.