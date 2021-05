Federica Russo, ex portiere della Juventus Women, ha parlato anche della Lazio Women in esclusiva a JuventusNews24.com

La Lazio Women ha conquistato un’incredibile promozione nella Serie A Femminile, grazie anche alla rivoluzione messa in atto dalla coach Carolina Morace. Delle Aquilotte ha parlato anche il portiere del Como ed ex portiere della Juve Women Federica Russo, intervenuta in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24.com. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA STAGIONE DEL COMO – «Un campionato che non è andato secondo le previsioni. Pensandoci, ci può stare. Eravamo neopromosse in Serie B. Non tutte hanno la fortuna di fare come il Napoli. Purtroppo sono mancate alcune cose da parte delle giocatrici e dello staff. Comunque sia ci si può sempre rifare. Appena finisce una stagione, ne inizia un’altra».

SULLA LAZIO WOMEN – «Esatto. Questi campionati ci stanno. Una squadra nuova, un cambio nuovo… Ci può stare un anno non fatto bene. Mi dispiace perché è come averlo buttato».

SULLA MANCATA PROMOZIONE – «Abbiamo perso punti per strada dove dovevamo prenderli e ci siamo allontanate dall’obiettivo. Quando poi si crea malumore è difficile rimettere insieme i pezzi. Ma si deve pensare sempre al futuro».

L’articolo Federica Russo: «Lazio Women? E’ una squadra nuova, ha fatto bene» proviene da Lazio News 24.