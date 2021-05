L’allenatore ed ex calciatore della Lazio Bruno Giordano ha detto la sua sul passaggio di Simone Inzaghi all’Inter

Bruno Giordano ha voluto dire la sua sul passaggio di Simone Inzaghi all’Inter. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Conte è di un altro livello per ora rispetto a Inzaghi. Bene per lui, è un buonissimo allenatore ma al momento ci perde l’Inter. Se poi sarà bravissimo nel farsi valere, bene per lui e per l’Inter. E’ la sua prima esperienza ‘fuori casa’ e siamo tutti curiosi di vedere cosa farà»

