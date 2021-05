Sulla strada statale 598 “di Fondo Valle D’Agri”, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto al km 122,500, nel territorio comune di Scanzano Jonico (MT).

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un sinistro tra un furgone ed un’autovettura; nello scontro una persona è deceduta. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 11 di questa mattina 28 maggio.

Le deviazioni della circolazione su viabilità alternative sono attive al km 119,600 (svincolo di Recoleta) ed al km 123,450 (all’innesto con la SS106 “Jonica”).

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118.

Notizia in aggiornamento