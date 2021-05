Fattore spesso trascurato dai clienti, la luce è invece un elemento fondamentale per la buona riuscita di un progetto.

Spesso i committenti mettono questo aspetto in secondo piano considerandolo solo come un qualcosa da aggiungere alla fine perché funzionale. In realtà siamo di fronte ad un ingrediente indispensabile che può cambiare radicalmente l’immagine dell’ambiente; non a caso negli anni si è assistito alla nascita di figure professionali altamente qualificate.

In fase di costruzione o ristrutturazione di una casa, contemporaneamente alla suddivisione degli spazi e alla scelta degli arredi, è indispensabile procedere all’analisi e al posizionamento dei punti luce per valorizzare un ambiente o un elemento di arredo creando la giusta atmosfera.

IMPORTANZA DELLA LUCE NELL’INTERIOR DESIGN

Abbiamo già detto che la luce deve essere presa in considerazione al momento iniziale del progetto.

Per illuminare bene è indispensabile sapere che cosa si vuole illuminare; ecco perché un piano studiato nei minimi dettagli esalterà ogni singolo aspetto della vostra abitazione, materiali compresi.

La luce è indispensabile per creare volume, tridimensionalità e profondità di uno spazio (cfr. nostro precedente articolo) punti luce integrati riproporzionano una stanza creando degli effetti ottici in grado di ingannare la vista e far apparire habitat angusti come ambienti ariosi e di grande dimensione.

La luce ha il compito di evidenziare alcuni aspetti oscurando i difetti (conduttrici tv insegnano) quindi idea, originalità, invenzione per rendere unico ogni angolo dell’abitazione in base a dimensioni e fruizione.

LUCE LEMENTO DI DESIGN

Ad ogni ambiente la giusta forma e la corretta temperatura per gli interni.

Il mercato offre un’ampia gamma di prodotti: lampade e lampadari dalle molteplici forme e dimensioni, moderne ed antiche, linee classiche o estremamente pulite. Colori, materiali e forme che si abbinano perfettamente ad ogni stile accontentando qualsiasi gusto personale, per dar vita a splendidi effetti e forti contrasti.

Ad ambienti quasi futuristi si accostano grandi chanderlier in cristallo i cui giochi di luce rendono il tutto moderno ed attuale; di contro un ambiente classico viene stravolto da lampade a sospensione dove i cavi elettrici diventano elemento cardine del progetto.

Lampade da terra e da scrivania non devono mai mancare: oltre a completare l’arredo di saloni o spazi relax, creano degli effetti per mettere in risalto determinati angoli della casa trasformandosi in veri e propri oggetti di design.

I faretti nel corso degli anni hanno acquisito un ruolo chiave nei progetti abitativi: quelli ad incasso sono perfetti per illuminare scale, librerie; poiché regalano luce diffusa e delicata sono impeccabili per le mensole dove vengono riposti oggetti a cui si vuole dare rilievo.

CONCLUSIONE E SUGGERIMENTI

Non commettete l’errore comune arrivare per ultimo e con un budget limitato al design della luce. Affidatevi a degli esperti: armonie tra forme e materiali, giusta intensità e colore saranno alla base della perfetta illuminazione per rendere un’abitazione unica e di buon gusto.

S.R.

Press Officer

Laboratorio Italiano Design

Credit immagini: Laboratorio Italiano Design & Pinterest