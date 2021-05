Non è riuscito ad evitare l’impatto con l’auto che stava percorrendo la corsia opposta alla sua e avrebbe perso il controllo dello moto sulla quale viaggiava finendo rovinosamente a terra. Ferito – per fortuna non gravemente – un ragazzo di 17 anni che nel pomeriggio è stato coinvolto in un incidente all’altezza dell’incrocio tra via XXI Maggio e via Piave.

La moto è entrata in collisione con l’autovettura ma la ricostruzione della dinamica pere accertare eventuali responsabilità è ancora al vaglio degli investigatori. Sul posto, infatti, è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Campobasso che ha raccolto le testimonianze ed eseguito i rilievi. Ma è stato necessario anche l’intervento dei vigli del fuoco a causa della perdita di carburante della motocicletta.

Poi il ragazzo è stato portato in ospedale per le escoriazioni agli arti inferiori e lievi ferite riportate anche alla testa. Il traffico urbano ha subito notevoli rallentamenti.