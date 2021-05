Domani mattina gazebo in Piazza Andrea D’Isernia l’iniziativa ‘Isernia che vorrei… ‘ per consultare i cittadini sulle reali necessità del capoluogo pentro. Tartaglione: “Un momento di ascolto per le prospettive della città”

ISERNIA – Un gazebo in Piazza Andrea D’Isernia (di fronte la cattedrale) per incontrare i cittadini e parlare del capoluogo, dei suoi problemi, delle sue priorità e soprattutto del suo futuro. Si chiama infatti ‘Isernia che vorrei’ l’iniziativa organizzata dal coordinamento regionale di Forza Italia e dai ragazzi di FI Giovani Molise, in programma sabato 29 maggio dalle 10 e 30 alle 13 e 30 e che proseguirà nei prossimi mesi.

L’intento principale è quello di ascoltare quali siano le necessità della nostra città e cosa ci si aspetta per il domani … ovviamente nel pieno rispetto delle misure vigenti.

“Un modo – spiega la coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione – nuovo e veloce per indicare quali scelte dovrà fare la nuova amministrazione che verrà. I cittadini avranno infatti la possibilità di rispondere, in maniera semplice e veloce, ad una serie di domande che toccano vari ambiti e che serviranno a raccogliere dei feedback reali sull’attuale situazione cittadina”.

Il questionario è diviso per fascia di età, formazione e sarà in forma anonima.

“I social e la rete – spiega Liberato Matticoli, coordinatore dei giovani – hanno ricoperto di sicuro un ruolo importante nei mesi più difficili della pandemia, ma adesso è necessario tornare gradualmente alla normalità anche attraverso una politica ‘tradizionale’, fondata innanzitutto sui rapporti umani, l’ascolto diretto e lo scambio di idee”.

Chi non può recarsi domani presso il gazebo in piazza, ha la possibilità di compilare comunque il questionario scaricandolo attraverso il codice QR presente nella locandina ufficiale dell’evento (in allegato) oppure tramite il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1Fn_Xp2PkfojhaPwQHtcCFco1N3rBiH3f-HCkjiKi024_Q/viewform?usp=pp_url.

E da domani sarà consultabile anche sulla pagina Facebook di Forza Italia Giovani Molise

L’articolo Isernia, Forza Italia torna in piazza con i suoi giovani proviene da Molise News 24.