Per la prima serata in tv, venerdì 28 marzo RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Italia e San Marino. Un’amichevole internazionale con telecronaca di Alberto Rimedio e Dario Di Gennaro.

Su Canale5 alle 21.45 andrà in onda l’epilogo de “Il Segreto”. Dopo otto anni e 2.320 episodi, venerdì 28 maggio, la soap volge al termine e per l’occasione arriva in prima serata con un finale carico di emozioni e sorprese: il mistero di Puente Viejo verrà finalmente svelato.

Trasmessa dalla rete ammiraglia per la prima volta il 10 giugno del 2013, la telenovela spagnola ha segnato un prima e un dopo nella storia della narrativa internazionale, ottenendo il riconoscimento del pubblico e della critica in oltre 60 paesi tra i quali Cile, Bulgaria, Polonia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Lituania e Stati Uniti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fedele a chi?”: in Afghanistan, uno scuolabus con quattro bambine a bordo viene sequestrato dai Talebani. L’accompagnatrice delle bambine era Darya, la donna che aveva aiutato Sloane durante la prigionia di Masahun…

Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Quarto grado – Le storie”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “La Principessa Sissi”; su Italia1 alle 21.20 c’è “Taken 3 – L’Ora della verità”; su Rai4 alle 21.20 “Triple Threat”; su La5 alle 21.05 “Tre all’improvviso”; su Iris alle 21.05 “I nuovi eroi” e su Italia2 alle 21.10 “The Hitcher”.

Su Rai5 alle 21.15 “Art night – Maxxi L’Aquila”: una città con una tradizione culturale secolare, che continua oggi, e che con l’apertura del Maxxi, si rilancia nel futuro. A seguire, “Zaha Hadid”: è stata uno degli architetti più famosi al mondo. Ha realizzato progetti sorprendenti: musei, torri, ponti, teatri d’opera, stadi. Tra cui il Maxxi Roma.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Propaganda live”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

