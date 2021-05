Kentucky Fried Chicken entro l’estate aprirà il suo quarto ristorante in provincia di Bergamo: dopo Orio al Serio, aperto il 25 maggio 2017 in occasione dell’inaugurazione della nuova ala, e i due di Curno, dove nel marzo 2018 è arrivato il drive con 170 posti a sedere all’interno e un dehors esterno e a fine novembre 2019 il locale all’interno del centro commerciale, presto sarà la volta di Dalmine, con un altro drive.

Tutti sono sotto la gestione di 5Roosters, società con sede a Monza a cui fanno capo 8 ristoranti Kfc (Orio, i due di Curno, San Giuliano Milanese, Cesano Boscone, Arese, Milano Bicocca e Busnago) e un punto vendita di Cioccolatitaliani al Citylife Shopping District di Milano, oltre ad avere partecipazioni in brand in crescita come Poke House, Bun e Planet Farm.

Una società tra le prime in Italia a credere nelle potenzialità di KFC, che oggi è uno dei più noti fast food nel mondo con oltre 23mila ristoranti in 140 Paesi ma agli albori è stato un vero e proprio “American Dream”, grazie all’intraprendenza e la lungimiranza del colonnello Harland Sanders, volto del marchio.

Come dice il nome, è ovviamente il pollo fritto il cuore dell’offerta culinaria, declinato in vari modi: con la famosa e segretissima “Original Recipe” che prevede l’infarinatura con farina di grano duro, latte, uovo, sale e un mix di 11 erbe e spezie vengono preparati il COB, il pollo con l’osso, i Tenders, le Hot Wings e i Filetti, da gustare anche tutti insieme nel mitico “Bucket” o nei burger. Completano l’offerta contorni, insalatone, dessert e le bibite, rigorosamente a riempimento libero e infinito per chi acquista un menù.

5Roosters è stata anche tra le prime società, nel 2017, ad attivare il servizio delivery per i ristoranti KFC, servendosi di tutti gli operatori nazionali o locali, come nel caso dei ristoranti di Bergamo: al cliente, dunque, la scelta finale di come godersi il proprio pasto, se nella modalità tradizionale seduti al ristorante, con take-away, in macchina al drive o attendere comodamente a casa.

Un’ampia scelta che si completa con la app che, oltre alle ordinazioni tramite smartphone e click&collect, dà la possibilità di fruire di alcune offerte o coupon sconto.

KFC è anche molto attenta al sociale: nel ristorante di Curno è stato attivato un progetto che prevede il coinvolgimento in organico di ragazzi con disabilità, mentre a livello italiano già da qualche anno prosegue con ottimi risultati il programma Harvest.

Si tratta di un programma di responsabilità sociale nato nel 2017 in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare, che recupera e dona le eccedenze alimentari, il primo di questo genere tra le catene di fast food: il pollo fritto che non viene venduto nell’arco della giornata viene raccolto in apposite buste, etichettato con le informazioni necessarie inclusa la data di scadenza, congelato e conservato nelle celle frigorifere del ristorante, come da procedura concordata con le locali Ats. Settimanalmente, poi, il Banco Alimentare lo ritira e lo consegna alle strutture destinatarie della donazione sul territorio.

Contro lo spreco, infine, i ristoranti KFC invitano il cliente a portare a casa il cibo che eventualmente dovesse avanzare dal pasto al ristorante, fornendo tutto il necessario per il trasporto.

Ultimo impegno a favore dell’ambiente è quello che prevede la riduzione della plastica usa e getta: dal 2018 cannucce e coperchi per le bibite vengono forniti solo su espressa richiesta e negli ordini d’asporto, mentre da ottobre 2020 le cannucce sono esclusivamente in carta.