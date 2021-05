Poco dopo le 12 di domenica 23 maggio una funivia ha avuto un malfunzionamento e, a circa 1500 metri sul livello del mare, si è staccata dal cavo trainante che la stava portando in cima ad un pendio, condannando 14 persone ad una morte ingiusta e tremenda. La tratta è quella che da Stresa, cittadina piemontese che si affaccia sul lago Maggiore, porta verso la montagna granitica Mottarone, meta molto amata e frequentata da escursionisti e famiglie.

Stando a quanto emerge dalle indagini della Procura di Verbania, i responsabili della struttura avrebbero fatto in modo che i freni di sicurezza fossero disattivati per aggirare dei guasti della struttura, confidando forse che nessuno se ne accorgesse. Così però non è stato e per guadagnare qualche migliaio di euro in più Amit, Tal, Tom, Barbara, Itshak, Mohammad, Serena, Silvia, Alessandro, Vittorio, Elisabetta, Mattia, Vito, Roberta non faranno mai più ritorno alle loro vite perché spirati in un pomeriggio di primavera.

La stampa, specializzata e non, si è prontamente gettata a capofitto sulla vicenda pubblicando “scoop” discutibili e scrivendo non di rado ricostruzioni enfatizzate all’eccesso, fortemente strappalacrime e troppo spesso al limite del romanzato, una su tutte sarebbe quella secondo cui l’unico superstite della tragedia, un bambino di soli 5 anni, si sarebbe salvato “grazie all’abbraccio stretto del padre”. Ancora una volta ad un’informazione vera, attendibile e soprattutto onesta intellettualmente, si è preferito una mera mercificazione della morte straziante di 14 persone, bambini compresi, in modo da aumentare a dismisura click e visualizzazioni dei banner pubblicitari sulle homepage dei principali quotidiani. Fino a che punto è lecito accettare che i giornali si allontanino dalla cronaca per avvicinarsi alla finzione scenica? Da cosa nasce quel senso innato di godimento sadico che molti provano nel leggere della sofferenza, anche fittizia, dei meno fortunati a mo’ di serie tv drammatica?

Perché testate come Repubblica hanno pensato fosse lecito inviare un cronista nel luogo dov’è precipitata la funivia per fotografare gli oggetti sparsi scrivendo cose come “un astuccio bianco e rosa, era di Mattia Zorloni, morto a 6 anni abbracciato a papà Vittorio e a mamma Elisabetta? Forse…” oppure “Una scarpa da uomo, bianca con l’interno arancione fluorescente di marca giapponese, e appoggiata su un tronco; chi la portava? Magari Alessandro Merlo, il fidanzato di Silvia che era fresca di laurea: 29 anni lui, lei tre in meno”?

Anche se spesso si fa di tutto per dimenticarlo, l’esistenza umana è composta da una serie innumerevole di casualità né giuste né sbagliate, semplicemente reali. Presentare fatti, spesso tragici, in modo fittizio ed enfatico facendo in modo che la concretezza ceda il passo alla commozione astratta, non li rende migliori e soprattutto non li giustifica, anche se per qualcuno non è facile accettarlo. Quella domenica 14 persone sono state annientate per l’avidità di qualche responsabile troppo preoccupato del proprio tornaconto per capire il rischio a cui stava esponendo i suoi passeggeri, ma non è imbastendo un genere letterario che si renderà più dignitosa la scomparsa di quelle anime; semplicemente la si mercificherà ancora e ancora fino a svuotarla totalmente di ogni tipo di dignità.

Francesco Costa, vicedirettore de “il Post”, nel podcast di rassegna stampa “Morning” ha ben commentato l’argomento dichiarando in merito “per tutti i giornali questo bambino si è salvato grazie all’abbraccio del padre; è un’immagine anche tenera, che se volete può dare anche una qualche forma di consolazione e di senso alla tragedia della morte del padre e della madre e di tutte le altre persone, ma siamo più dalle parti della letteratura che della cronaca” – aggiungendo poi – “faccio fatica a non definirla pornografia del dolore”.

Non rendiamo delle tragedie l’ennesimo modo di lucrare ingiustamente sulla vita di povere persone e magari, per una volta, accontentiamoci dei fatti per come sono davvero, anche se ricamarci sopra garantirebbe un intrattenimento molto più valido.