Sabato 29 e domenica 30 Maggio in 2.000 piazze italiane si svolgerà l’iniziativa #Mangiacomeparli organizzata dalla Lega. In Piemonte ci saranno 110 gazebo in altrettante piazze. La Lega si schiera a difesa del Made in Italy e delle eccellenze delle produzioni italiane contro Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti. Ai … Leggi tutto L’articolo Lega in…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it