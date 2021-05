GILDONE – Il cantautore molisano Luigi Farinaccio, originario di Gildone, vince il contest nazionale “Vivere di musica”, conquistando il 1° premio.

“Ringrazio la Redazione di “Vivere di musica” per aver creduto in me – scrive Farinaccio sui social – e soprattutto ringrazio di cuore tutti coloro che in questi giorni mi hanno sostenuto, permettendomi di vincere il contest nazionale. Grazie infinite a tutti coloro che hanno creduto in me”.

