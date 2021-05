Con l’arrivo dell’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, che ha lasciato questa mattina il ritiro in Sardegna della Nazionale A per unirsi ai compagni, e quello del centrocampista del Venezia Youssef Maleh, che ha raggiunto Tirrenia dopo la partita di campionato giocata ieri dalla sua squadra contro il Cittadella, il gruppo dell’Under 21 è al completo. Pronto ad affrontare i quarti di finale dell’Europeo contro il Portogallo in programma lunedì sera a Ljubiana (diretta Rai1- ore 21). Anche oggi doppio allenamento per la squadra di Paolo Nicolato. Domani mattina ultima seduta e nel pomeriggio partenza per la Slovenia: domenica mattina allenamento di rifinitura sul campo di gara e subito dopo la conferenza stampa della vigilia del tecnico azzurro…. Source