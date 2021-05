È stato ritrovato privo di vita il corpo dello snowboarder torinese di 32 anni che nella giornata di oggi, 28 maggio era disperso in seguito ad una caduta lungo la via Brioschi, da cui stava scendendo con lo snowboard intorno alle 11, intorno a quota 4000 metri sul massiccio del Monte Rosa sopra Macugnaga, in … Leggi tutto L’articolo Ritrovata la salma dello snowboarder torinese disperso…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it