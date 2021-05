Il passaggio di Simone Inzaghi all’Inter fa infuriare i tifosi che ancora una volta chiedono la rottura del gemellaggio con la Lazio

Direzione Roma-Milano, o meglio, Lazio-Inter, ancora una volta. Dopo i passaggi di Candreva, Keita e De Vrij, che negli anni passati hanno fatto infuriare i tifosi biancocelesti, la batosta arriva con il trasferimento di Simone Inzaghi. Un cambio di maglia che ha deluso tanti supporter biancocelesti che in rete hanno chiesto la rottura del gemellaggio.

«Io non sono gemellato» scrive un tifoso. Un altro ribadisce: «Già da tempo ci sono i presupposti per rompere questo gemellaggio». In rete si respira delusione.

