Sardegna Arena, un minuto di silenzio prima di Italia-San Marino. Doveroso momento di raccoglimento prima dell’amichevole

Come si apprende dall’ANSA stasera prima dell’amichevole Italia-San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari, verrà osservato un doveroso minuto di raccoglimento per la tragedia della funivia al Mottarone e per la scomparsa di Tarcisio Burgnich.

