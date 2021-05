E’ con grande piacere che Udinese Calcio annuncia il ritorno di Daniele Padelli in maglia bianconera. Il portiere classe 1985 ha siglato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2023. Per Padelli, si tratta di un ritorno in Friuli dopo le due stagioni vissute all’Udinese tra il 2011 e il 2013 prima di intraprendere una lunga e fortunata carriera che l’ha portato anche ad essere convocato nelle fila della Nazionale italiana. Daniele Padelli nasce a Lecco il 25 ottobre 1985, inizia a giocare a calcio nel settore giovanile del Lecco per poi passare al Como. Nel 2004, si trasferisce alla Sampdoria dove disputa il campionato Primavera prima di spostarsi in serie C al Pizzighettone con cui, nella stagione 2005/2006, gioca 34 partite tra campionato e Coppa… Source