Dopo il mancato approdo in Serie A, il Monza decide di cambiare guida tecnica. E' infatti ufficiale la separazione da Cristian Brocchi: AC Monza e Cristian Brocchi hanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto. AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l’appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera. Source