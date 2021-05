Con Stefano Nava e il bollettino del Centro Meteo Lombardo vediamo come sarà il cielo su Bergamo nell’avvicnarsi del weekend.

ANALISI GENERALE

L’area di bassa pressione presente sull’Europa centro-settentrionale continua a favorire l’ingresso di correnti nord occidentali. Il suo lento progredire verso levante agevolerà, dal tardo pomeriggio di sabato, l’ingresso di correnti orientali responsabili di un deciso aumento dell’instabilità. Da sabato pomeriggio il passaggio di una perturbazione condizionerà il tempo fino al mattino di domenica. Temperature primaverili.

Venerdì 28 maggio 2021

Tempo Previsto: irregolarmente nuvoloso per tutto il giorno su tutta la regione con formazioni di nuvolosità cumuliforme, durante le ore più calde della giornata, lungo i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni associate. Sull’estremo Oltrepò Pavese non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni; altrove asciutto.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 13°/16°C, massime stazionarie o in lieve aumento in pianura e comprese tra 25°/28°C.

Sabato 29 maggio 2021

Tempo Previsto: nel primo mattino condizioni di tempo stabile con cieli da poco ad irregolarmente nuvolosi. Da metà mattina aumento della nuvolosità su Valchiavenna, Valtellina, Orobie e Adamello con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni temporaleschi durante il pomeriggio si concentreranno su Lecchese, Bergamasco e Bresciano. Rapida estensione della nuvolosità su tutta la regione nella sera-notte con precipitazioni da deboli a moderate diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Nevicate da deboli a moderate al di sopra dei 2400 metri.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura e comprese tra 12°/14 °C, massime in moderata diminuzione e comprese tra 22°/25 °C.

Domenica 30 maggio 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque, ma con tendenza nel corso della mattinata ad ampie schiarite a partire dai settori settentrionali della regione. Precipitazioni da deboli a moderate diffuse ma in rapido esaurimento nel corso del mattino ovunque. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque ma con frequenti velature per nubi medio-alte e formazione di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini ove tra Orobie e Garda-Val Camonica si potranno verificare rovesci o temporali sparsi; altrove asciutto. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione ed asciutto ovunque. Limite della neve al di sopra dei 2200 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 12°/14 °C, massime in lieve diminuzione e comprese tra 21°/23 °C.