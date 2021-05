Valnegra è il primo Borgo Dog della Lombardia. Essere un Borgo Dog significa favorire un turismo su misura per gli amici a quattro zammpe. Del resto sono tanti gli italiani che amano trascorrere le proprie vacanze o fare trekking con accanto Fido.

Il progetto Borghi Dog è appena partito dalla Basilicata. Un’idea originale nella sua semplicità: rac-cogliere tutte le informazioni utili a chi viaggia con un amico a quattro zampe, un cane o un gatto, per aiutarlo a pianificare al meglio la sua vacanza nei borghi italiani.

Il primo borgo ad aderire è stato Latronico (Pz) nel parco nazionale del Pollino e si sta lavorando per far aderire i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti in ogni regione d’Italia, per consentire a chi va in vacanza in compagnia degli amici a quattro zampe di scoprire l’Italia nascosta e i suoi fantastici borghi.

Il piccolo paesino della Val Brembana è una meta ideale per coloro che vogliono fare dei trekking e delle escursioni tra le montagne bergamasche. Infatti dalla piazza del paese parte un bel sentiero panoramico verso il Monte Torcole che può essere affrontato tranquillamente anche in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

“Valnegra – dichiara il sindaco Virna Facheris – ha accolto subito la proposta di diventare Borgo Dog d’Italia. Chi visiterà il nostro piccolo paese in compagnia del suo pet si sentirà accolto e potrà fare una bellissima escursione partendo dal paese verso il Monte Torcole seguendo il sentiero 119 da via Vena, 50 m a monte della Chiesa di Valnegra. In questo periodo dell’anno potrà ammirare le bellissime fioriture primaverili”.

Nella pagina dedicata a Valnegra su BorghiDog.it troverete tutte le informazioni necessarie per tra-scorrere qualche giorno di pace e relax nel borgo bergamasco.

Maggiori informazioni www.borghidog.it