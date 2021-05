Asamoah verso il Trabzonspor: il giocatore ghanese si potrebbe trasferire in Turchia a parametro zero

Secondo quanto riferito dalla stampa turca, il Trabzonspor starebbe pensando a Kwadwo Asamoah come possibile rinforzo in vista della prossima stagione. L’esterno sinistro ghanese è in scadenza con il Cagliari e si trasferirebbe in Turchia a costo zero.

La decisione finale spetta però al tecnico della formazione di Trebisonda Abdullah Avcı che dopo gli acquisti di Gervinho e Bruno Peres punta ad un altro giocatore proveniente dalla Serie A.

