Calciomercato Cagliari: la decisione di Allegri sul futuro di Rugani. Il difensore non fa più parte del progetto Cagliari

Daniele Rugani non fa più parte del progetto Cagliari, ma secondo La Gazzetta dello Sport non fa neanche parte del progetto Juventus. Il difensore che rientrerà a Torino dopo il prestito in Sardegna, non è nel nuovo progetto tecnico di Allegri.

Da capire verso per lui quali potrebbero essere le destinazioni e la formula da utilizzare per le operazioni.

