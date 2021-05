E’ stata celebrata nel Palazzo della Regione Piemonte la prima Giornata della Memoria per le vittime dell’Heysel, organizzata a cura dell’ Associazione Quelli di Via Filadelfia. Un ricordo sentito per voce dei familiari di coloro che hanno perso la vita in quel tragico evento e una toccante monologo di Omar Rottoli che ha ricordato tutti … Leggi tutto L’articolo Celebrata la la prima…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it