L’ordinanza è arrivata di notte, bilanciata e limata per ore, e segna una svolta importante. Nei porti e aeroporti della Sardegna non ci saranno più i controlli a tappeto sui passeggeri in arrivo. Da oggi e sino al 15 giugno ci saranno solo test “a campione”. Ma i passeggeri dovranno continuare a registrarsi nella piattaforma Sardegna sicura.

