ROMA – Da lunedì 31 maggio Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna passeranno in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. E’ quanto prevede una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza (foto), sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia.

Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa. Dunque in Molise da lunedì non ci sarà più il coprifuoco e potranno riaprire tutte le attività la cui ripartenza era prevista tra il 1° giugno e il 1° luglio: ristoranti e bar al chiuso, matrimoni, fiere, parchi tematici, convegni e congressi.

