Delegazione Cagliari alla Sardegna Arena: chi in tribuna per la Nazionale che ieri ha vinto nell’amichevole con San Marino

Presente anche una delegazione del Cagliari ieri alla Sardegna Arena per assistere all’amichevole tra Italia e San Marino.

Come si legge su La Nuova Sardegna, non c’erano il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e della Regione Christian Solinas. Ma ha rappresentare la società rossoblù (e a fare il tifo per Cragno) c’erano il dg Mario Passetti, il ds portafortuna Stefano Capozucca e il responsabile del settore giovanile Andrea Cossu.

