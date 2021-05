C’è un tempo per ogni cosa. Un tempo per abbracciarci e un tempo per astenersi dagli abbracci. Prima di arrivare questo tempo di gioia e di luce dovevamo attraversare il tempo del buio e del lutto.

È la calda voce di Lella Costa che ci accompagna dentro la meraviglia. Finalmente. Dentro l’incanto che Bergamo si merita.

Dentro la bellezza della cultura. No, non quella aulica e inaccessibile, quella aperta, per tutti, davvero tutti. Quella che c’è dentro il teatro. E dentro il teatro Donizetti.

Era bello e importante il teatro Donizetti. Lo è stato per generazione di begamaschi. Adesso lo è ancora di più. E funzionale. E adatto a tutti, per tutto l’anno.

Sapete come l’abbiamo rivisto dopo tre stagioni di lavoro? Nel modo più ovvio, ma anche più impensabile: dal palco. Noi eravamo sul palco: a un tratto, davanti ai nostri occhi increduli, si è spalancata la gioia del teatro.

Non sto esagerando. E lo potrete scoprire da adesso in poi. Voi che amate il teatro o che lo amerete non appena lo incontrerete.

Incontrerete quel mondo magico. Quel mondo che è un gioco bellissimo: l’invenzione, la finzione. Come il gioco preferito dai bambini, quando s’inventano – che so – d’essere orfani, di trovarsi al freddo, in mezzo a una bufera di neve… Il gioco che ti consente di scegliere chi vuoi essere.

Un gioco, e quindi il lavoro più bello del mondo. Annullato dalla pandemia. A Bergamo, soprattutto. Ammorbato, ma non distrutto. E adesso… prontissimo a rivitalizzarsi.

Pronto sì, come… il teatro Donizetti.

Provo a descrivervi la scena della riscoperta, della rinascita.

Noi siamo il palco

Il teatro è lì, davanti

Vediamo il loggione e i palchetti

La meraviglia

Quel soffitto decorato

I cristalli del lampadario abbassato (più tardi si alzerà e sarà un trionfo)

I piccoli lumini

Poi le luci si spengono

Nei palchetti rimessi a nuovo, con parquet e tappezzeria chic, spuntano loro, camicia bianca, calzoni scuri. Cantano.

“Cantiam, brindiam, festeggiamo i giorni del piacere”

Accompagnati dal maestro. Gianluigi Trovesi

Poi, la danza

Il volo

La leggiadria

Tutto bianco (e subito pensi a lei, la stella, Carla Fracci)

Ma poi un turbinìo. Il circo

L’allegria

Le urla

I botti

I fuochi d’artificio

I colori

Il tricolore

E lei, Lella Costa. Insieme a Shakespeare (chi se no?): ci dev’essere un tempo infinito per sognare.

È il teatro, bellezza.