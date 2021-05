Si è svolta stamane la cerimonia d’inaugurazione delle 4 panchine d’artista ora collocate negli spazi del parco di via Mezzaterra.

L’iniziativa vede la collaborazione del Comune di Feltre, che ha fornito le panchine, con alcune associazioni feltrine: Tilt, Papiria, Donne come Noi-Women Like Us, Koinè Linguaggi Comuni e Civitates Feltre.

Il progetto ha visto il coinvolgimento anche di alcuni artisti – Giovanni Sogne, Cecilia Beati e Miriam Massolin – che hanno seguito e accompagnato i ragazzi dei centri “Le Casette”, “Medaglie d’Oro” e Comunità “Il Sorriso” di Portaperta nella decorazione delle panchine.

“E’ un’iniziativa particolarmente significativa per molti aspetti, sottolinea l’assessora del Comune di Feltre Giorgia Li Castri. Anzitutto per il valore simbolico, ovvero quello di “ridare colore” alla nostra comunità in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, in uscita dalla pandemia. Va inoltre evidenziata la dimensione partecipativa e inclusiva del progetto, che ha saputo unire più soggetti: il Comune, le associazioni di volontariato, gli artisti e gli ospiti dei centri diurni, veri protagonisti dell’iniziativa”, conclude l’assessora.

L’articolo Feltre. Inaugurate le Panchine d’Artista al Parco “Terra di Mezzo” proviene da Bellunopress – Dolomiti.