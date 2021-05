Il ragusano Damiano Caruso ha vinto la 20^ tappa del Giro d’Italia 2021, 164 chilometri con partenza da Verbania e arrivo a Valle Spluga-Alpe Motta con 4200 metri di dislivello. Il siciliano della Bahrain Victorious ha conquistato in solitaria la frazione alpina, ultimo arrivo in salita della 104^ C