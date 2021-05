Per la prima serata in tv, sabato 29 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Top Dieci”. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…) tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo. Conduce Carlo Conti.

Su Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Manchester City e Chelsea, finale di Champions League.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio “Padri e figli”: un’anestesista e un dottore vengono rapiti. La squadra indaga e riesce a risalire ad un traffico illegale di organi ed a d un padre disperato, disposto a tutto pur di salvare suo figlio…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà un nuovo appuntamento con “Sapiens – Un solo pianeta”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “Il ragazzo della porta accanto”; su Italia1 alle 21.25 “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre”; su Rai4 alle 21.20 “Largo Winch”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato”; su Iris alle 21.25 “Colpevole d’omicidio” e su Italia2 alle 21.10 “Shark”.

Su Rai5 dalle 20.50 andrà in scena “La mafia”. Piero Maccarinelli dirige gli allievi attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” in “La mafia”, testo teatrale di Luigi Sturzo rappresentato nel 1900, che getta luce sul torbido e persistente legame tra politica e criminalità. Dal Teatro della Pergola di Firenze. Regia di Piero Maccarinelli.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Lie to me – Bugie e conseguenze” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset