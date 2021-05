L’ha detto e lo ha ripetuto più volte: non gli interessano i record di Vittorio Pozzo, ma gli piacerebbe emulare l’ex Ct due volte Campione del Mondo per i trofei conquistati in azzurro. Sperando che possa essere presto accontentato, Roberto Mancini grazie al 26° risultato utile consecutivo supera la striscia di gare senza sconfitte raggiunta da Marcello Lippi a cavallo tra il 2004 e il 2006 e si porta a sole quattro lunghezze da Pozzo. “Siamo andati meglio nel secondo tempo – sottolinea Mancini – abbiamo lasciato poche possibilità di giocare e siamo stati più veloci nei passaggi. Era importante questo, a parte il risultato che era scontato”. Quello con San Marino è stato l’ultimo test prima di comunicare la lista ufficiale dei… Source