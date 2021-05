In arrivo le prime sentenze nei playoff di Serie C, arrivati ormai nella loro fase finale. Bocche da fuoco pronte ad esplodere i propri colpi, ritorno dei tifosi ormai imminente, otto squadre in lizza per un posto fra le elette. Domenica il via, con sfide equilibrate e davvero interessanti FERALPISALO’ – ALESSANDRIA – Massimo Pavanel ha già centrato un obiettivo importante: due turni superati, eliminato il Bari che era una delle favorite e ricordo di quanto fatto a Trieste con l’Alabarda portata in finale playoff contro il Pisa con 22mila persone allo stadio vivo nella mente dei tifosi. L’Alessandria è una delle corazzate di questi playoff, entra in scena dopo un mese di stop e la volata persa con il Como al fotofinish. L’incognita per i Leoni del Garda sarà la stanchezza, quella per… Source