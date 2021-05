Prossimo allenatore Lazio, la scelta verrà presa anche sulla base di riflessioni su moduli e rosa. Le ultime

La ricerca di un nuovo allenatore in casa Lazio implica anche riflessioni tattiche. Come analizza il Corriere dello Sport, tra i nomi accostati alla panchina biancoceleste, sono pochi quelli che utilizzano lo schieramento a tre dietro simili per Mihajlovic, Sarri, Pirlo e Villa Boas. Tra i nomi fatti solo Mazzarri ha utilizzato spesso il 3-5-2, marchio di fabbrica di Inzaghi.

Il cambio tecnico include allora anche una scelta sul piano dei moduli e poi dei giocatori: in caso di passaggio alla difesa a 4 dovrà essere acquistato un terzino sinistro e ali per il tridente.

L’articolo Prossimo allenatore Lazio, riflessioni su moduli e rosa. Le ultime proviene da Lazio News 24.