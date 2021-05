“Il teatro è lo specchio della società, e lo specchio non ha bisogno di cornici dorate”. La frase è del regista Peter Brook, vera e propria icona del teatro contemporaneo.

Il Teatro Donizetti rimesso a nuovo non è una cornice dorata. È semplicemente un gran bello specchio.

Nel senso che il sipario che si è alzato venerdì sera per la prima volta dalla fine lavori, dopo un cartiere durato tre anni e con budget rispettati, ha alzato un secondo tendone mostrando una nuova città. Una Bergamo che esce dal lungo Esodo che è stata questa pandemia Covid che non smette di riservare strascichi.

Una Bergamo che scopre forse una nuova anima e socialità anche dove non ci sono, né ci sono mai stati, grandi complessi residenziali. Eppure il Teatro Donizetti per magia, dentro e fuori, sta riuscendo ad aiutare Bergamo a rialzarsi, a risollevarsi. I tavoli gremiti di persone sotto i portici del Balzer e della Pizzeria Antica Fiera lungo il Sentierone, il dj set in piazza Vittorio Veneto, gli spazi del Bu Bar fino a piazza della Libertà, regalano a Bergamo un’aria da Dolce Vita. Non nel senso felliniano del termine, ma di una città a misura d’uomo che sa accogliere, sa divertirsi e divertire, sa distrarsi e godere.

Un Teatro che è fulcro e fucina di cultura che sa essere il cuore pulsante della città e riferimento per tutta la provincia, che guarda al mondo e si dispone ad accoglierlo nel modo più elegante e a braccia spalancate. Dentro, il teatro è davvero un gioiello, una meraviglia: un incanto che scatena tantissime emozioni e sogni. Fuori lancia un messaggio di apertura e collegamento con mondi, generazioni e culture diverse. Sa essere davvero un ombelico tra i tavolini in piazza Santo Spirito e l’aperitivo in piazza Pontida senza tradire la sua anima e il suo ruolo.

Una scommessa non facile da lanciare: ambiziosa e temeraria, eppure così caparbia. Con un teatro ora aperto anche durante l’estate, con sale musica e spazi incantevoli per eventi. Un edificio non solamente rimesso a nuovo, ma chiamato a nuove vocazioni. Una sfida impensabile fino a poco tempo fa.

L’edificio valorizza anche i fasti di un tempo e rammenta che su questo palcoscenico si sono presentate figure straordinarie del teatro italiano, della musica classica e della lirica, i più bei nomi del jazz e della danza. Ma non si culla sulla memoria, è ben determinato a proiettarsi in avanti. Splendido come mai. Un plauso va a tutti coloro che ci hanno creduto, che hanno seguito i lavori e a quanti hanno donato generosamente, perché questo teatro – che ora apre con un calendario delle prossime settimane fitto di eventi per tutti, ed il consiglio è di approfittarne – è la dimostrazione che sarà davvero un punto di riferimento per l’anima della città.

Il Teatro Donizetti ora è uno specchio tirato a lucido per riflettere al meglio e il meglio della nostra società, ovvero quello che siamo noi oggi, forse stremati dalle prove ma decisi a ripartire con un vita diversa.

Signori: sipario!